LIVE | Frosinone-Salernitana: le formazioni ufficiali La diretta web della gara dello Stirpe

di Maurizio Grillo

La Salernitana affronta oggi la difficile trasferta di Frosinone con alcune sicurezze. La squadra ha trovato un certo equilibrio e dopo le due vittorie consecutive in trasferta contro Ascoli e in casa nel derby contro l’Avellino, ha trovato anche forza e morale. Oggi Colantuono dovrà fare a meno di Schiavi, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo, al suo posto Monaco. Anche Longo ha subito la scure dello stesso organo giudicante, che ha fermato Chibsah, Terranova e Matteo Ciofani per la partita contro i granata.

Le formazioni ufficiali:

Frosinone (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Gori, Maiello, Beghetto; Ciano; Dionisi, D. Ciofani. A disp: Bardi, Russo, Besea, Frara, Kone, Volpe, Matarese, Soddimo, Citro. All. Longo

Salernitana (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco, Pucino; Minala, Ricci, Kiyine; Di Roberto, Bocalon, Sprocati. A disp.: Adamonis, Asmah, Mantovani, Popescu, Vitale, Della Rocca, Odjer, Signorelli, Zito, Palombi, Rosina, Rossi. All. Colantuono

Arbitro Saia di Palermo