Colantuono: "Grandissimo primo tempo, avanti così!" Il mister: "Anche quando perdevamo ho sempre visto una squadra viva"

Intervistato dai colleghi di Sky, il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha analizzato così l'ottima partita disputata questo pomeriggio allo "Stirpe" contro un Frosinone messo sotto per almeno 45 minuti e che ha strappato un punto d'oro a cospetto di una compagine, quella granata, letteralmente rinata dalla vittoria di Ascoli in poi: "Quella di oggi è stata una bellissima prestazione, la squadra inizia a carburare e nelle ultime settimane abbiamo raccolto qualche punto pesante a cospetto di avversari di un certo livello. Dal punto di vista psicologico vincere ad Ascoli e battere l'Avellino nel derby ha dato una grossa mano, ma anche quando le cose non andavano per il verso giusto ho sempre visto una squadra che aveva un'identità e che spesso è stata penalizzata soltanto dagli episodi. Ogig la Salernitana ha saputo tenere il campo alla perfezione mettendo in difficoltà un avversario che in casa è tosto per tutti e che indubbiamente abbiamo affrontato a testa alta, disputando un primo tempo di alto livello sapendo che qualcosa bisognava necessariamente concedere ad un attacco così forte, ma che credo che abbiamo contenuto nel migliore dei modi. Reazione post Parma grazie al rtiro? Come ho detto prima, mon abbiamo portato a casa niente in passato pur avendo giocato delle buone partite, abbiamo sempre creduto che il lavoro settimanale avrebbe portato dei risultati importanti. Basta vedere quante squadre hanno perso in questo stadio..."

Gaetano Ferraiuolo