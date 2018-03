Ciano: "Con un pizzico di fortuna potevamo vincerla" L'attaccante: "Ottimo primo tempo della Salernitana"

Durante la trasmissione OffSide in onda oggi pomeriggio su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto l'attaccante del Frosinone Camillo Ciano, oggetto del desiderio di mister Menichini qualche anno fa, bestia nera dei granata nel recente passato, ma praticamente mai pericoloso nell'arco dei 90 minuti grazie alla sontuosa prestazione della Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni: "E' stata una partita particolare, chiusa con un pareggio per 0-0 che non cambia nulla rispetto ai nostri obiettivi. La Salernitana ci veniva a prendere molto bene nel primo tempo, anche se ha creato soltanto un'occasione e tra l'altro nei primi minuti. Non mi ricordo altre situazioni che ci hanno impensierito, da questo punto di vista siamo stati molto bravi. Nel secondo tempo siamo usciti alla grande, ma non abbiamo concretizzato: è questo l'unico rammarico della giornata e su questo dobbiamo lavorare nelle prossime settimane. Non mi aspettavo un avversario così, ma a questo punto della stagione tutte le squadre hanno bisogno di fare risultato per centrare gli obiettivi e non esistono partite facili, nemmeno per noi che siamo considerati una delle autorevoli candidate al salto di cateogria. Nel primo tempo, come detto, meglio la Salernitana, con un pizzico di fortuna in più e di cattiveria avremmo potuto vincerla nella ripresa. Ci dispiace, ma dobbiamo concentrarci già sul prossimo turno. Non è cambiato nulla, la classifica è la stessa del prepartita e sappiamo che dipende tutto da noi"

Gaetano Ferraiuolo