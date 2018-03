Paganini: "Non mi aspettavo questa Salernitana" L'ex...mancato: "Contro di noi tutti fanno la partita della vita"

Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto l'esterno offensivo del Frosinone Luca Paganini, oggi piuttosto in ombra anche grazie alla buona prestazione della Salernitana come lo stesso ha ammesso ai nostri microfoni: "In campo ci sono anche gli avversari, non dobbiamo mai dimenticarlo. Loro hanno preparato benissimo la partita, i loro esterni d'attacco inseguivano i nostri quinti, hanno pressato benissimo e nella prima parte della gara hanno creato tante occasioni. Inevitabilmente con il passare dei minuti sono calati e anche noi abbiamo avuto qualche occasione importante per andare in vantaggio, ma la palla non è entrata e dobbiamo immediatamente voltare pagina e concentrarci sulla prossima gara. Bisogna dar merito alla Salernitana di aver attaccato molto bene nel primo tempo, c'è stata quell'occasione immediata con Sprocati che ha calciato alto dopo essersi smarcato con bravura. Quando devi fare sempre la gara, ci può stare concedere qualcosa. Lasciamoci alle spalle lo 0-0 di oggi e lo 0-1 di Palermo: da oggi in poi sono tutte finali e andremo a Terni con lo spriito giusto perchè è una gara alla nostra portata e possiamo protare a casa tre punti fondamentali per il nostro percorso. Quanto accaduto questo pomeriggio, però, conferma che contro di noi tutte vogliono fare la partita della vita e fin quando non la sblocchiamo si rischia sempre qualcosa. Le nostre potenzialità, però, sono fuori discussione e sappiamo di essere un'ottima squadra".

Gaetano Ferraiuolo