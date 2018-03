Longo: "Salernitana da play off, forse manca un rigore" Il mister: "Ai punti avremmo meritato la vittoria contro un ottimo avversario"

Nel corso della conferenza stampa post partita, il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha commentato il quarto pareggio su quattro ottenuto contro la Salernitana da quando allena in serie B, Anche all'andata era prevalso il segno X, sebbene nella circostanza i gialloblu avessero destato un'ottima impressione all'Arechi meritando l'1-1 nonostante l'inferiorità numerica. Oggi, invece, i granata avrebbero meritato qualcosina in più, sebbene Longo sia di avviso diverso: "Analizzando la partita con lucidità e attenzione, bisogna riconoscere con onestà che la Salernitana non ha rubato nulla, ma allo stesso tempo non abbiamo corso grossi pericoli se non in avvio con Sprocati e nel computo delle occasioni avute probabilmente meritavamo qualcosa di più per quanto fatto vedere a tratti nel secondo tempo, quando abbiamo attaccato con maggiore convinzione e coraggio. E' una partita che può essere quasi divisa in due parti: nella prima frazione di gioco loro sono stati bravi, hanno attuato un pressing molto alto e chiudevano con intelligenza tutte le linee di passaggio. Non mi ha sorpreso questo atteggiamento, non ho mai pensato che la Salernitana venisse qui per chiudersi e basta. Negli spogliatoi ho detto ai ragazzi che loro avrebbero abbassato i ritmi come naturale che fosse e li abbiamo chiusi nella loro metà campo, creando occasioni nelle quali non siamo stati cinici. Forse c'era un rigore su Ciano. Vincendo avremmo guadagnato due punti sul Palermo, ma la Salernitana ha i suoi meriti e veniva qui con tanto entusiasmo dopo aver vinto due partite consecutive".

Longo chiosa così: "I tifosi hanno recepito il mio appello e ci hanno sostenuto fino alla fine, non posso dire nulla al riguardo.Il mio compito, sin dai primi giorni, è stato quello di lavorare sulla mente dei ragazzi e di tutto l'ambiente per dimenticare quel finale da incubo della passata stagione, i giocatori sono forti e hanno tutte le carte in regola per riscattare quella beffa. Purtroppo quando il Frosinone non vince sembra sempre una sorpresa clamorosa, invece tutto ci può stare in un torneo così lungo ed equilibrato. La Salernitana è una di quelle squadre che ora si trova nella zona destra della classifica, ma che ha un organico da play off. E' mancata soltanto continuità di rendimento, cosa che il Frosinone ha avuto anche quando ha pareggiato qualche gara di troppo consecutivamente".

Gaetano Ferraiuolo