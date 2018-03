Sul web: "Dominio granata in campo e sugli spalti" Avallone dedica il pari a Naddeo, l'agente di Schiavi: "Si sentono solo i tifosi granata"

Quando la Salernitana perde i commenti che giungono alla nostra redazione sono tantissimi, ora che le cose vanno meglio notiamo maggior "freddezza" da parte del popolo social, come sempre pronto a puntare il dito contro chiunque nei momenti negativi, ma assai restio a riconoscere i giusti meriti alla Salernitana anche quando fa un figurone come quello di oggi a Frosinone. Come sempre, però, la nostra redazione dà spazio al parere degli internauti partendo dal pensiero di Carlo Greco: "Sono molto arrabbiato. Abbiamo rischiato di perdere la partita oggi a Frosinone contro una squadra che abbiamo surclassato perchè Minala e Casasola hanno avuto amnesie incredibili che potevano costare caro. Vorrei undici Bocalon in campo, un giocatore che lotta e che aiuta i compagni senza mai perdere la concentrazione per 95 minuti. Colantuono deve lavorare soprattutto su questo, in serie B basta una distrazione per tornare a casa sconfitti", "Si sentono solo i salernitani allo stadio Stirpe, che brividi" dice invece Matteo Coscia, procuratore di Raffaele Schiavi che oggi ha saltato la sfida da ex per squalifica. "Bella Salernitana, come piaci a me. Decisa, combattente, senza paura: onore ai 1100 tifosi granata, sembrava di giocare all'Arechi" il parere della super tifosa Annamaria Portanova del CCSC, "Da quando hanno capito che bisogna giocare con la mentalità della salvezza, stiamo facendo grandi cose. Ottimo punto, avanti così" il pensiero dello showman salernitano Enzo Guariglia, mentre Luca Viscido risponde così alle ironie del pubblico ciociaro: "Ottimo punto contro una squadra fortissima, avanti così. Domenica partita fondamentale, tutti all'Arechi e fieri di essere pisciaiuoli".

"Ottimi punto, ma avremmo meritato di vincere. Saluti ai ciociari che già pensavano di fare un sol boccone della Salernitana" dice Gerardo D'Alessio, "Lo stadio nuovo, una coreografia brutta: meno male che ci sono 1300 salernitani che stanno comandando anche in trasferta. Siamo unici, noi vinciamo sempre" scrive Consiglia Landi del club Spartani Salernitani, "Un punto prezioso ottenuto su un campo difficile, attraverso una prestazione perfetta. Grazie ragazzi" il commento ricco di entusiasmo di Ilaria Riccio, una delle tante tifose che non vede l'ora di essere presente allo stadio sabato prossimo per un altro pomeriggio da vivere tutto d'un fiato in simbiosi con la squadra del cuore. "Quando vai a casa della squadra più forte del campionato e vinci sugli spalti rischiando di vincerla anche in campo bisogna soltanto fare un applauso a questa squadra, finalmente abbiamo ritrovato la forza di inizio campionato" scrive con fierezza Salvatore Caldarelli del club Colosseo Granata, " Brava Salernitana, -12 alla salvezza" il laconico commento di Matteo Esposito che invita tutti a restare con i piedi per terra ricordando che quota 50 punti non è stata ancora raggiunta e che le prossime due trasferte saranno durissime. "Primo tempo perfetto, secondo di cuore e sacrificio. Abbiamo giocato in casa, un applauso al nostro Radunovic" scrive su facebook Franco D'Ambrosi, "Stiamo lottando per la salvezza e c'erano 1500 persone al seguito della Salernitana: l'italia ha capito ancora una volta di che pasta siamo fatti" aggiunge Lucia Rinaldi, in centinaia hanno postato sui social i video della curva Sud in trionfo che certificano lo strapotere del popolo granata.Bello, infine, quanto scritto dal team manager Sasà Avallone che ha dedicato il pareggio al compianto avvocato Naddeo.

Gaetano Ferraiuolo