Alle 21 "Derby Serie B" sul Canale 696 di Otto Channel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

Derby Serie B questa sera alle 21 sul canale 696 di Otto Channel. In studio, con il nostro Carmine Quaglia, Maurizio Grillo, Peppe Iannicelli e Annibale Discepolo. Tutto sull'analisi del match Frosinone - Salernitana e la presentazione di Avellino - Pescara.



Chiama in diretta al numero 0825 23743. Anche sms, WhatsApp e messaggi audio 342 8725223.



696 digitale terrestre e in streaming su https://www.ottochannel.tv/direttalive/

Redazione Sport