Viareggio Cup: Salernitana sconfitta contro l'Inter La formazione di mister Mariani esce dalla competizione

Allo stadio comunale di Altopascio nella terza uscita alla Viareggio Cup la Salernitana Primavera perde 2-0 contro l’Inter. Al 16’ granata pericolosi con Tucci che prova un cross dalla destra che si trasforma in un tiro diretto all’incrocio, Pozzer riesce a salvarsi in angolo. Al 20’ c’è il vantaggio dell’Inter: cross dalla sinistra di Corrado per Marzupio che salta più in alto di tutti e realizza l’1-0. Al 38’ pericolosa la Salernitana con Felicetti direttamente da calcio di punizione, palla di poco a lato. Al 44’ arriva il raddoppio dell’Inter con Visconti che calcia dal limite con un sinistro rasoterra che termina in rete. Termina 2-0 per i nerazzurri il primo tempo. Ad inizio ripresa parte forte l’Inter con Merola che calcia al volo e sfiora il gol. Al 25’ ci prova la Salernitana con una conclusione di Totaro ma si oppone bene Pozzer. Al 39’ ancora Merola vicino al gol ma la palla sfiora il palo. La partita si chiude col successo dei nerazzurri, la Salernitana esce dalla competizione.

Viareggio Cup Girone 3 – 3^ Giornata

Inter – Salernitana 2 – 0

Reti: 20’ pt Adorante (I), 44’ pt Visconti (I).

Inter: Pozzer, Brignoli (20’ st Gavioli), Adorante (7’ st Colidio), Van Den Eyden, Corrado, Rada, Visconti (21’ st Schirò), Merola, Marzupio (7’ st Nolan), D’Amico (21’ st Danso), Roric (39’ st Rover).

Salernitana: Capasso (27’ st Leggiero), Sorrentino, Vitale, Granata (27’ st D’Acunzo), Novella (27’ st Vignes), Tucci (36’ st De Sarlo), Galeotafiore, Sette (13’ st Iurato), Battistoni (12’ st Totaro), Brtolotta, Felicetti (27’ st Baldassi).

Arbitro: Nana Tchato di Aprilia

Ammonizioni: Granata (S)

Angoli: 5 – 4

Recupero: 4’ st.

Il tecnico Mariani a fine gara

“Credo che i ragazzi abbiano fatto un’esperienza che terranno con loro per tutta la vita perché il torneo di Viareggio è una competizione fantastica e vogliamo ringraziare la Società per averci dato la possibilità di partecipare. Non voglio parlare dei risultati e delle prestazioni perché quelle si possono vedere ovunque ma ci tengo a sottolineare la crescita mentale e morale dei ragazzi in questa settimana. Si sono comportati benissimo e hanno avuto la possibilità di conoscere realtà importantissime anche estere.” Queste le parole del tecnico Alberto Mariani al termine della Viareggio Cup.

“Per queste ultime cinque partite di campionato che restano l’obiettivo è rendere orgogliosa la proprietà, il direttore e il pubblico di Salerno. Faremo il massimo per ottenere più punti possibili e alla fine vedremo cosa saremo riusciti a fare. Cercheremo di concludere al meglio questa stagione che con la partecipazione al torneo di Viareggio per i ragazzi è diventata straordinaria.”

Redazione Sport