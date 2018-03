Granata in netta ripresa, in difficoltà la corazzata Frosinone La squadra di Colantuono tiene bene di fronte ai più quotati avversari

La Salernitana, con il pareggio conseguito allo Stirpe di Frosinone, riesce a dare continuità alle due vittorie consecutive, in trasferta contro l'Ascoli e in casa nel derby contro l'Avellino. Un'inversione di tendenza, già evidenziata nelle scorse gare. Dopo la sconfitta interna con il Parma, il successivo ritiro di Grottammare è servito a far ritrovare la giusta concentrazione ad allenatore e squadra. Fondamentale il confronto, in questo caso, con il direttore Fabiani.

Salernitana migliorata anche sotto il profilo atletico

Probabilmente lo staff tecnico ha dovuto lavorare anche sulla condizione fisica di alcuni calciatori, apparsi sotto tono nel periodo “grigio” in cui i risultati sono venuti a mancare. Ora la squadra è più brillante, più aggressiva e determinata e non a caso i risultati stanno tornando a venire. Anche le statistiche prese in esame dalla Lega B, confortano sulla maggiore concretezza della squadra, che nonostante un maggiore possesso palla ha dovuto in passato soccombere di fronte agli avversari.

Statistiche a favore del Frosinone, ma...

I dati della gara dello Stirpe parlano a vantaggio dei canarini, nonostante tutto i granata sono riusciti a strappare un punto importante in casa della seconda classificata. Frosinone in vantaggio per: corner (5 vs 0), passaggi (441 vs 332), passaggi completati (330 vs 247), tiri dentro area (5 vs 4) e percentuale possesso palla (56 vs 43). Salernitana avanti solo per tiri (11 vs 12). La squadra di Colantuono ha tenuto bene contro una compagine e un reparto avanzato di tutto rispetto. La maggiore supremazia territoriale della formazione di Longo si è infranta contro la buona organizzazione difensiva dei granata, che sotto il profilo dei tiri è addirittura apparsa più concreta e incisiva. Tra i recordman della gara: Brighenti da una parte, Bocalon e Minala per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Frosinone 5 Salernitana 0

Passaggi

Frosinone 441 Salernitana 332

Passaggi completati

Frosinone 330 Salernitana 247

Tiri

Frosinone 11 Salernitana 12

Tiri dentro area

Frosinone 5 Salernitana 4

Falli fatti

Frosinone 20 Salernitana 14

Falli subiti

Frosinone 14 Salernitana 20

Percentuale possesso palla

Frosinone 56 Salernitana 43

Ammonizioni

Frosinone 3 Salernitana 3

TIRI

Sofian Kiyine (Salernitana) 5

Riccardo Bocalon (Salernitana) 2

Mattia Sprocati (Salernitana) 2

Federico Dionisi (Frosinone) 2

Daniel Ciofani (Frosinone) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Tiago Casasola (Salernitana) 40

Nicolò Brighenti (Frosinone) 40

Joseph Minala (Salernitana) 37

Luka Krajnc (Frosinone) 37

Raffaele Maiello (Frosinone) 33

DUELLI

Raffaele Pucino (Salernitana) 5

Joseph Minala (Salernitana) 4

Mirko Gori (Frosinone) 3

Nicolò Brighenti (Frosinone) 3

Riccardo Bocalon (Salernitana) 3

Maurizio Grillo