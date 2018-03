Giovanissimi, Longo: buona prova, ora serve chiudere al meglio Tris dei Giovanissimi Regionali della Salernitana contro il Sant’Agnello

I Giovanissimi Regionali della Salernitana confermano il buon stato di forma in questo finale di stagione, e conquistato altri tre punti in virtù del 3-0 rifilato al Sant’Agnello. Partita sempre sotto controllo dei padroni di casa: nel primo tempo i granata divorano occasioni nitide a raffica, e solo per una questione di imprecisione la prima frazione termina a reti inviolate. Nella ripresa i ragazzi di Longo spingono ulteriormente sull’acceleratore ed al settimo passano avanti con la rete di Armando Marino. Il vantaggio sblocca la squadra che sempre con Marino si porta sul 2-0. La rete che chiude i giochi è quella di Grande, realizzata sul rigore procurato dallo stesso attaccante. Questo il commento di mister Longo dopo il triplice fischio: «Partita giocata in maniera esemplare. Non abbiamo concesso nulla agli avversari, tenendo le redini del gioco per tutto l’arco della gara. L’unico neo è aver chiuso la prima frazione a reti bianche. Queste partite vanno sbloccate subito, con maggior decisione negli ultimi metri. Al di là di questo una buona vittoria, che ci sprona a chiudere al meglio la stagione nell’ultima gara contro la Millenium».

Il tabellino:

SALERNITANA: Abate, Idioma, Petti, Lamberti, Senatore, Piegari, Carbone, Voto, Marino, Valisena, Grande. A disp.: Blanco, Carucci, Saadaoui, Rago, Carpentieri, Boffa, Sessa. All.: Longo.

SANT’AGNELLO: Vivace, Blanchi, Aprea, Liccardi, De Angelis, Fiorentino, Celentano, Ferrara, De Martino, Ungaro, Astarita. A disp.: Ferraro, Sessa, Girgenti, Prudente, Scarpati, Mancusi, Suarato. All.: Cappiello.

Arbitro: Iannotta di Battipaglia.

Reti: 7’st e 21’st Marino (S), 24’st Grande (S).

Simone Gallo