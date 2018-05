Video | Calvanico aspetta la Salernitana, gadget granata A breve nascerà un circolo sportivo: "Aperti a tutti, basta odio e rivalità in Campania"

Come stiamo rimarcando da diverso tempo, a Calvanico sta prendendo forma un progetto di rilancio del paese che vede nello sport uno dei pilastri fondamentali. A breve nascerà un circolo che accoglierà i tifosi di tutte le squadre campane, uniti per combattere odio e rivalità. Il giovane Antonio Barone inoltre ha fondato una scuola calcio dedicata ai più piccoli e fornirà loro materiale griffato US Salernitana. Nel video che segue il suo appello: il sogno è accogliere l'anno prossimo una delegazione granata, per far si che chi verrà da Salerno e provincia possa conoscere e ammirare le bellezze di un paese sottovalutato. Ecco le dichiarazioni.

Servizio di Gaetano Ferraiuolo