Salernitana, si torna a lavorare a San Gregorio Magno La ripresa degli allenamenti è fissata per domani alle 17,30. La seduta sarà a porte aperte

Dopo l’esordio vittorioso in Coppa Italia con il Catanzaro, la Salernitana torna ad allenarsi a San Gregorio Magno. Il club granata ha scelto di preparare la sfida con il Lecce nel comune dell’Alto Tanagro che ha già ospitato il ritiro estivo del cavalluccio marino. Una decisione legata soprattutto al gran caldo che in questi giorni non sta concedendo tregua.

I granata si ritroveranno domani pomeriggio (ore 17.30) sul campo del centro sportivo di San Gregorio Magno dove inizieranno a lavorare in vista dell’impegno del Via del Mare. La sfida con i salentini, sebbene sia ancora calcio d’agosto, rappresenterà già un banco di prova significativo per gli uomini di Gian Piero Ventura che avranno la possibilità di misurarsi con una formazione di serie A. La seduta di domani pomeriggio, com’era accaduto già durante il ritiro per gli allenamenti mattutini, si svolgerà a porte aperte.