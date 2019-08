Salernitana, un Under 21 polacco per la mediana di Ventura Il calciatore dovrebbe essere tesserato dalla Lazio e girato in prestito ai granata

La Salernitana si prepara a mettere a segno un colpo a sorpresa in mediana. La nuova pista battuta dal club granata porta a Patryk Dziczek, centrocampista polacco classe ’98 che - secondo il quotidiano Il Mattino - è in procinto di legarsi al club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. L’operazione, stando a quanto trapela dalla Capitale, potrebbe andare in porto con l’aiuto della Lazio. La società biancoceleste, infatti, dovrebbe mettere sotto contratto il calciatore del Piast Gliwice che verrebbe girato in prestito al cavalluccio marino. Dziczek, nonostante la giovane età, vanta una discreta esperienza maturata in patria dove ha già vinto anche un campionato. Il calciatore è reduce dalla partecipazione agli Europei Under 21, disputati in Italia nello scorso mese di giugno e che hanno permesso al 21enne di attirare su di sé le attenzioni di diversi club italiani. Oltre alla Lazio, anche Udinese ed Empoli si erano fatte avanti per il calciatore ma la società biancoceleste l’ha spuntata. La trattativa è ai dettagli e già sul finire di questa settimana Dziczek dovrebbe essere in Italia per le visite mediche.