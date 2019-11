LIVE | Cremonese-Salernitana 0-0 Segui la diretta testuale del match in programma allo stadio Zini

La diretta testuale di Cremonese-Salernitana

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Mogos, Kingsley, Gustafson, Valzania, Migliore; Ciofani, Ceravolo. A disposizione: Ravaglia, De Bono, Castagnetti, Piccolo, Boultam, Palombi, Claiton, Renzetti, Soddimo, Zortea, Arini. Allenatore: Baroni

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine; Maistro; Gondo, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Russo, Lopez, Odjer, Firenze, Djuric, Cicerelli, Kalombo, Pinto, Giannetti. Allenatore: Ventura

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

0' - Partiti allo stadio Zini: la Salernitana dà il calcio d'inizio al match

PRIMO TEMPO

Cremonese e Salernitana stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. La curva di casa accoglie con i fischi i propri beniamini, nel settore ospiti i sostenitori granata ricordano i tre vigili del fuoco deceduti ad Alessandria. Salernitana in campo con la terza divisa: maglia gialla con colletto rosso e blu, pamtaloncino blu con bande rosse.

IL PRE-PARTITA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana. Ventura cambia una sola pedina rispetto all'undici che sabato ha superato la Virtus Entella: Jaroszynski ritrova la maglia da titolare in difesa al posto di Pinto. Per il resto tutto invariato con Gondo e Jallow che guidano l'attacco del cavalluccio marino e Maistro nel ruolo di trequartista. Salernitana che potrà contare sulla spinta di quasi 1000 tifosi.