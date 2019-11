Salernitana, domani allenamento congiunto con l'Agropoli Ripresa questa mattina la preparazione, domani test per mettere benzina nelle gambe

È ripresa questa mattina la preparazione della Salernitana. I granata si sono ritrovati sul campo del centro sportivo Mary Rosy per iniziare a preparare la sfida di Castellammare di Stabia, in programma dopo la sosta. Assenti “giustificati” Jallow, Maistro e Karo che hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali.

La ripresa della preparazione è stata l’occasione per analizzare quanto non ha funzionato a Cremona e che è costato al cavalluccio marino la terza sconfitta consecutiva lontano dall’Arechi. Il tecnico nel post-gara della sfida dello Zini aveva elogiato il gruppo per la prova offerta contro una formazione costruita per giocarsi la promozione diretta. È chiaro che, lontano da orecchie indiscrete, l’ex ct della Nazionale ha messo in evidenza soprattutto quello che non ha funzionato contro la Cremonese, chiedendo maggior cattiveria alla squadra in fase di realizzazione.

La sosta, probabilmente, arriva nel momento migliore per il cavalluccio marino che avrà una settimana in più per ritrovare la miglior condizione. Domani alle 15 al Mary Rosy i granata sosterranno un allenamento congiunto con l’Agropoli per consentire a quei calciatori che hanno giocato di meno di mettere benzina nelle gambe.