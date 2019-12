Cavese, Saint Maza: "E' stato un girone d'andata positivo" L'attaccante metelliano a Focus serie C: "Con il tempo abbiamo acquisito fiducia"

Nel corso di Focus serie C di ieri, in onda ogni domenica sera su Ottochannel 696, è intervenuto Saint Maza. L'attaccante della Cavese, autore del gol che ha permesso ai metelliani di pareggiare contro la Ternana, ha analizzato così il girone d'andata della sua squadra:

"Rispetto allo scorso anno abbiamo cambiato molto e non è mai facile fare subito bene. La partenza non è stata delle migliori, poi con il tempo abbiamo acquisito fiducia. Penso che sia stato un girone d'andata positivo. Gareggiamo in un campionato molto difficile, basti vedere che le favorite alla promozione stanno trovando delle difficoltà. Nel calcio non c'è nulla di scontato".

Sul gol alla Ternana:

"E' andata bene, non ci ho pensato su due volte a calciare e per fortuna sono riuscito a segnare il primo gol stagionale".