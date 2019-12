Empoli - Salernitana 1-1, Maistro: "Peccato, potevamo vincere" Il centrocampista dei granata ha commentato il pari al "Castellani" al microfono di 696 TV

Empoli – Salernitana 1-1, al microfono di 696 TV OttoChannel il commento del centrocampista dei granata, Fabio Maistro: “C'è rammarico perché questa partita potevamo vincerla. Ho visto la squadra molto presente rispetto alle ultime partite. Abbiamo giocato una gran gara contro il Crotone, stiamo bene ultimamente. Stiamo lavorando al massimo e speriamo di tornare a vincere già dalla prossima partita. Cosa non è andato? Finora gli episodi hanno inciso. Il contributo di Dziczek? Sta dimostrando di avere il potenziale per essere decisivo e il mister lo sta alternando a Di Tacchio. L'Under 21? È un palcoscenico importante, sono felicissimo di essere entrato nel giro e spero di fare sempre meglio. Il mio obiettivo per il prosieguo della stagione? Far bene, partita dopo partita. Null'altro.”