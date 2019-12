Salernitana, Lombardi: "I tifosi dovrebbero incitarci" L'attaccante dei granata ha parlato a 696 TV dopo il pari (1-1) al "Castellani" contro l'Empoli

Autore del gol del momentaneo vantaggio della Salernitana al “Castellani”, contro l'Empoli, l'attaccante della Salernitana, Cristiano Lombardi, ha commentato al microfono di 696 TV OttoChannel il pari per 1-1 nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie B: “Avevo fatto una preparazione di livello grazie allo staff del mister. Poi ho subito l'infortunio che tutti conoscete: mi ha frenato, ho avuto una ricaduta, ma sono tornato finalmente quello vero e sono pronto a dare una mano importante. Dualismo con Circelli? Con lui ho un rapporto splendido all'interno dello spogliatoio e per caratteristiche tecniche possiamo giocare anche insieme, uno a destra e l'altro a sinistra, o viceversa. Ci vedrete in campo contemporaneamente, ne sono convinto. Tornando alla partita, l'avevamo preparata bene, dobbiamo migliorare in termini di qualità delle prestazioni per continuare a raccogliere punti. Dal primo tempo con il Cittadella, non all'altezza di questa squadra, pur mancando l'occasione del 4-4 nel finale di Ginannetti, qualcosa è cambiato. Vogliamo dare il massimo per i tifosi, l'allenatore e la società. La contestazione dei tifosi? Dovrebbero incitarci per novanta minuti e alla fine decidere se fischiarci o applaudirci. Loro hanno bisogno di noi e noi di loro.”