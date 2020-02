Salernitana, Ventura si racconta: "Serie A? Se uno vuole, può" Il tecnico del cavalluccio marino: "Se non ha più disavventure, Cerci può farci ancora vincere"

Quando gli chiedono se la Salernitana può andare in serie A, Gian Piero Ventura risponde che “nel calcio, se uno vuole, può” e che la promozione “sarebbe un'accelerata esponenziale per il percorso di questa squadra”. Un traguardo difficile ma non impossibile per il cavalluccio marino che, tra la fine del 2019 e l'inizio del nuovo anno è riuscito finalmente a cambiare passo. Percorso di crescita sottolineato dal tecnico ligure che si è raccontato a tutto tondo in un'intervista pubblicata dall'edizione nazionale de “La Gazzetta dello Sport”. Ventura ha spiegato di aver “ritrovato una B molto più equilibrata, al di là del Benevento che è fuori mercato. Il campionato è appena cominciato, la classifica la guardiamo a fine marzo. Siamo cresciuti molto e siamo lì, sapendo che bastano due vittorie o due pari a cambiarti la vita”. E sulla prova disputata a Benevento: “La fiducia l'avevamo già, non siamo andati a giocare sconfitti. Stiamo prendendo consapevolezza delle possibilità, creando uno zoccolo duro su cui costruire il futuro”.

Il tecnico della Salernitana ha, poi, parlato di Alessio Cerci e del contributo che potrebbe dare ai granata in questa parte finale di stagione. “Era fermo da due anni, dimenticato da Dio. Mi serviva un giocatore di qualità ed è venuto con uno stipendio di categoria. Se non ha più infortuni e disavventure, senza ansie, può ancora farci vincere, magari le ultime 5 partite”. Ventura è tornato anche su quanto accaduto a Cittadella quando abbandonò la panchina prima della fine. “Non accetto la superficialità e il qualunquismo, dopo quel primo tempo non mi sono riconosciuto nella squadra: si può vincere o perdere, non si può sbagliare atteggiamento. La squadra ha capito”. E sul rapporto tra la piazza e la proprietà: “I tifosi ce l'hanno con la società ma la cosa ricade su di noi ed è un po' un autogol. Lotito oggi è sereno grazie alla Lazio e sono felice per lui. Questa piazza merita soddisfazioni”.