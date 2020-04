Salernitana, zero contatti per il rinnovo: Mantovani in bilico Il contratto è in scadenza a giugno 2020, l'agente attende una chiamata della società

È uno dei cinque calciatori multati dai carabinieri per aver festeggiato in casa di Francesco Di Tacchio il 30esimo compleanno del capitano. Valerio Mantovani, difensore scuola Toro, ha ricevuto un'ammenda salata per aver violato le norme anti-Covid, insieme alla fidanzata e ai compagni di squadra Marco Migliorini, Niccolò Giannetti, Francesco Di Tacchio e Walter Lopez.

Un'esperienza negativa che arriva in una stagione già da dimenticare per il 24enne romano, ai box dal termine dello scorso campionato per un infortunio alla coscia. Un calvario durato quasi un anno ma che Mantovani è, finalmente, riuscito a mettersi alle spalle. Dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto nello scorso mese di ottobre in Finlandia, il calciatore ha lavorato sodo per recuperare il tempo perduto e tornare in gruppo. Alla ripresa degli allenamenti, dunque, Ventura avrebbe una pedina in più sulla quale puntare. Ma c'è il nodo rinnovo a tenere banco. Mantovani, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno 2020 ma, al momento, la Salernitana non si è fatta viva con il suo agente Giovanni Ferro. Il calciatore ha vorrebbe restare in granata, prolungando un'esperienza che dura da quattro stagioni.

Bisognerà, però, capire le intenzioni del club. Il silenzio assordante, infatti, potrebbe avere il sapore dell'addio con la Salernitana che perderebbe a parametro zero il giovane. L'ultima parola, probabilmente, spetterà a Ventura che ha già allenato il difensore ai tempi della Primavera del Torino, portandolo per tre volte in panchina con la prima squadra. Mantovani, intanto, aspetta una telefonata per poter cominciare a pensare al futuro.