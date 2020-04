Salernitana, si lavora al rinnovo di Ventura Il tecnico pronto a proseguire la sua esperienza ma vorrebbe garanzie tecniche

L'enigma ripartenza sta frenando non soltanto il presente della Salernitana ma anche il futuro. Al momento, infatti, tutto resta in stand-by, in attesa di capire come, se e quando sarà possibile terminare la stagione. Ipotesi a cui strizza l'occhio il cavalluccio marino che vorrebbe tornare in campo per completare il campionato e, magari, giocarsi le sue chance nella lotteria dei play-off. Ma la società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma guarda con attenzione anche al futuro e, in particolare, alla riconferma di Gian Piero Ventura. L'ex ct della Nazionale italiana è stato, senza ombra di dubbio, il protagonista della rinascita granata. Arrivato in estate, al termine di una stagione disastrosa, il tecnico ligure è riuscito a ricostruire tutto da zero, instaurando un rapporto solido con squadra e ambiente. Per lui, ora che il torneo è fermo, la priorità è tornare quanto prima in campo per provare a conquistare un risultato quanto più importante possibile. Ma è inevitabile che, nel corso delle telefonate avute con il co-patron Marco Mezzaroma e il ds Angelo Fabiani si sia iniziato a parlare anche di futuro e della possibilità di prolungare la sua esperienza a Salerno. Ventura accetterebbe senza problemi, a patto che la società abbia intenzione di costruire un progetto importante e solido all'ombra dell'Arechi. Dal canto suo anche la società vorrebbe andare avanti con l'ex ct della Nazionale. Ma prima bisognerà capire quale sarà il destino di questo campionato. Poi s'inizierà a progettare il futuro, nella speranza di poter ripartire da Ventura, una delle certezze di questa stagione.