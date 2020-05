Ok agli allenamenti, la Salernitana pronta a riprendere I tre campi del Mary Rosy garantiscono ampi spazi per il distanziamento sociale

Il via libera agli allenamenti del Napoli concesso dalla Regione Campania aveva fatto strada al possibile ritorno in campo da parte delle squadre di calcio. Apertura che a distanza di qualche ora è arrivata anche dal Viminale. Con una circolare inviata ai Prefetti, il ministero dell’Interno ha dato l’ok agli allenamenti individuali anche per i calciatori. «È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento», si legge nel documento che fa chiarezza sulle prescrizioni che entreranno in vigore da domani al 17 maggio.

Uno spiraglio che, presto, consentirà anche alla Salernitana di tornare ad allenarsi nel quartier generale del Mary Rosy. Al momento la società non ha ancora comunicato novità ai calciatori ma è probabile che a stretto giro possa arrivare la convocazione. La struttura di Pontecagnano Faiano, infatti, è dotata di tre campi che consentono agli atleti di rispettare il distanziamento sociale. All’evenienza il club di Lotito e Mezzaroma potrebbe utilizzare anche il campo Volpe. In questa prima fase e per le prossime due settimane si potrà lavorare senza pallone, effettuando esercizi per iniziare a riprendere la forma atletica. Un primo step nella speranza di poter tornare quanto prima alla normalità.