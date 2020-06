Addio a Prati, sul feretro una sciarpa della Salernitana I granata venerdì sera scenderanno in campo con il lutto al braccio

La Salernitana rende omaggio a Pierino Prati. La società granata venerdì sera in occasione della trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella scenderà in campo con il lutto al braccio per rendere omaggio all'attaccante, scomparso nella giornata di lunedì e che iniziò la sua carriera nel calcio professionistico proprio al Vestuti.

Oggi, intanto, a Alzate Brianza in provincia di Como si sono tenuti i funerali. Ed anche in occasione dell'ultimo saluto è emerso il legame che univa Prati a Salerno. Non a caso sul feretro, insieme alla maglia del Milan e alla sciarpa della Roma, c'era anche una sciarpetta della Salernitana, squadra che Prati ha portato sempre nel cuore e a cui è rimasto sempre legato.