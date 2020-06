Salernitana, a Chiavari si torna al 3-5-2: chance per Gondo Migliorano le condizioni di Cicerelli che potrebbe essere convocato

Il rush finale della serie B non concede istanti di tregua. Ancora poche ore e si tornerà nuovamente in campo. La Salernitana ha sfruttato uno degli ultimi allenamenti della settimana per effettuare le prove generali in vista della trasferta di Chiavari. Rispetto alle scorse ore Ventura può sorridere per le notizie che arrivano dall'infermeria: Giannetti si è ristabilito e partirà regolarmente per la Liguria. Ma anche Cicerelli sta meglio e potrebbe, in extremis, rientrare tra i convocati per la sfida all'Entella. Due sorrisi che rendono un po' meno complicato il percorso di avvicinamento alla prima trasferta post-Covid. Ventura, un po' per scelta un altro po' per necessità, ritornerà al 3-5-2: Kiyine agirà sull'out di destra con Lopez sulla corsia opposta, mentre Akpa Akpro, Dziczek e Maistro completeranno il reparto. In avanti Gondo e in vantaggio su Giannetti per far coppia con Djuric, mentre per Jallow si prospetta un'altra panchina. Domani mattina i granata effettueranno la rifinitura, al termine della quale Ventura incontrerà la stampa in videoconferenza.