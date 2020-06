Salernitana, Heurtaux e Cerci: esclusioni che sanno d'addio Entrambi non sono convocati, Ventura: «In campo chi può dare qualcosa»

Erano stati i colpi del mercato estivo. Ma a distanza di quasi un anno non sono riusciti a lasciare il segno. Circostanza che potrebbe segnare definitivamente il rapporto che lega Thomas Heurtaux ed Alessio Cerci alla Salernitana. Entrambi non rientrano nella lista dei convocati per la trasferta di Chiavari. Eppure sabato scorso, sotto lo sguardo di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, l’ex attaccante del Milan era stato lanciato titolare nel tridente con Djuric e Kiyine. Sessanta minuti nei quali Cerci non è riuscito a mettersi in mostra, palesando una condizione atletica ancora non ottimale. Ventura ha spiegato che la mancata convocazione è legata al fatto che domani sera si giocherà su di un manto in erba sintetica. Ma nel frattempo ha ribadito anche che «dobbiamo pensare a mandare in campo chi può dare qualcosa, non possiamo più fare rieducazione».

La società, dunque, sta valutando con grande attenzione la posizione del calciatore e, a stretto giro, potrebbe decidere di metter fine alla sua esperienza in granata. Discorso simile per Heurtaux che ha un contratto in scadenza al 30 giugno. Il calciatore ha collezionato appena 90’ in campionato e, pur dimostrando di avere tanta buona volontà, non è riuscito a ritrovare la miglior condizione. L’addio, anche in questo caso, appare vicino.