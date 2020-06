Kumbulla-Lazio, l'affare può toccare anche la Salernitana Lotito ha incontra a Roma la proprietà del Verona per definire l'operazione

La notizia è rimbalzata in serata da Roma ed è stata rilanciata con forza anche dalle testate nazionali. L’operazione a cui sta lavorando la Lazio per portare in biancoceleste Marash Kumbulla potrebbe riguardare indirettamente anche la Salernitana. A partire dalle 17.30 - come riporta il sito della Gazzetta dello Sport - il co-patron Claudio Lotito e il ds Igli Tare hanno incontrato a Villa San Sebastiano il presidente del Verona, Maurizio Setti e il ds degli scaligeri Tony D’Amico. La trattativa per portare nella Capitale il difensore albanese procede spedita e nelle prossime ore si proverà a definirla. La Lazio sborserebbe circa 18 milioni di euro più alcune contropartite. Oltre a Durmisi e Berisha, nell’operazione rientrerebbero anche due tra Maistro, Kiyine e Lombardi, tutti e tre di proprietà della Lazio e in prestito alla Salernitana. Nelle prossime ore se ne saprà di più.