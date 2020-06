LIVE | V.Entella-Salernitana, le formazioni ufficiali Micai non è al meglio, tra i pali di nuovo Vannucchi; in mediana Di Tacchio e Curcio

Scelte a sorpresa in casa Salernitana. Ventura opta per il 3-5-2 ma con diverse novità rispetto alle anticipazioni della vigilia: tra i pali tocca nuovamente a Vannucchi al posto di Micai che si accomoda in panchina; in mediana Di Tacchio preferito a Dziczek e Curcio a Lopez sull'out mancino. Per il resto tutto invariato con Gondo e Djuric nel tandem offensivo.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra, Rodriguez. In panchina: Paroni, Zaccagno, Chajia, Bruno, Crialese, Crimi, Currarino, Adorjan, Toscano, De Luca, Mancosu, Andreis. Allenatore: Boscaglia

SALERNITANA (3-5-2): Vannucchi; Aya, Billong, Jaroszynski; Kiyine, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro, Curcio; Djuric, Gondo. In panchina: Micai, Russo, Migliorini, Lopez, Capezzi, Jallow, Dziczek, Karo, Cicerelli, Galeotafiore, Iannone. Allenatore: Ventura

Arbitro: Camplone di Pescara