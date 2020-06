Salernitana, subito in campo per preparare il riscatto Tra meno di 48 ore i granata scenderanno in campo all'Arechi contro la Cremonese

È rientrata di fretta a Salerno per poter preparare in città la sfida di lunedì sera contro la Cremonese. La Salernitana, dopo il ko di Chiavari contro la Virtus Entella, è già proiettata al match dell'Arechi dove proverà a riscattare le prime due uscite tutt'altro che esaltanti. Il tour de force del calcio post-Covid, infatti, non concede istanti di tregua: tra meno di 48 ore i granata saranno nuovamente in campo. Domani, dunque, sarà già rifinitura per il cavalluccio marino che, rispetto alla sfida di ieri in terra ligure, avrà a disposizione dal 1' Micai e Lombardi. Tra i titolari dovrebbero rivedersi anche Dziczek e Lopez che al “Comunale” erano partiti dalla panchina. Tuttavia Ventura si attende soprattutto un cambio di mentalità contro una squadra che era stata costruita per vincere ma che non è mai riuscita ad ingranare e, adesso, naviga nelle zone rosse della classifica. I grigiorossi, tra l'altro, sono reduci da due sconfitte consecutive e arriveranno a Salerno per conquistare punti preziosi in chiave salvezza. Dal canto suo la Salernitana ha bisogno di una scossa per riscattare le ultime due uscite negative e restare in corsa per la zona play-off.