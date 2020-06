Salernitana-Cremonese: le probabili formazioni Conferma in avanti per la coppia Djuric-Gondo, in mediana chance per Capezzi

Non sarà «una questione di vita o di morte», come spiegato da Ventura alla vigilia. Eppure la sfida di questa sera contro la Cremonese rappresenta un banco di prova fondamentale per il futuro della Salernitana. Dopo aver conquistato un punto in due partite, i granata vanno a caccia del riscatto per blindare un posto nella griglia play-off. Diverse le novità rispetto al match perso in terra ligure, a cominciare dalle convocazioni di Cerci ed Heurtaux che potrebbero avere un'ultima chance contro i grigiorossi. Anche nell'undici titolare Ventura cambierà qualcosa: tra i pali si rivedrà Micai che, dopo due turni, si riprenderà la maglia da titolare. In difesa torna dal 1' Migliorini che completerà il terzetto con Aya e Jaroszynski. Turnover anche in mediana: Lombardi agirà sull'out di destra, Lopez a sinistra con Capezzi, Dziczek e Maistro a formare la cerniera di centrocampo. Conferma in avanti per il tandem Djuric-Gondo con Jallow che, come accaduto a Chiavari, potrebbe avere una chance a gara in corso.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA-CREMONESE

(stadio Arechi – ore 18.45)

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Capezzi, Dziczek, Maistro, Lopez; Gondo, Djuric. In panchina: Vannucchi, Russo, Billong, Curc io, Karo, Heurtaux, Kiyine, Di Tacchio, Akpa Akpro, Cerci, Jallow, Giannetti. Allenatore: Ventura

CREMONESE (4-2-3-1): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Valzania, Gustafson; Zortea, Gaetano, Palombi; Ceravolo. A disposizione: Volpe, Claiton, Mogos, Arini, Castagnetti, Kingsley, Celar, Ciofani, Parigini. Allenatore: Bisoli

ARBITRO: Baroni di Firenze (assistenti: Di Gioia e Dei Giudici – IV uomo: Di Cairano)