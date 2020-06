Salernitana, stangata su Lombardi: due turni di squalifica Due turni anche per il team manager granata Salvatore Avallone

Costa carissimo la reazione avuta da Cristiano Lombardi durante Salernitana-Cremonese. L'esterno granata è stato fermato per due turni dal giudice sportivo "per avere, al 36° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale calciato con forza il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo". Due turni anche per il team manager Salvatore Avallone "per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria al quale rivolgeva espressioni offensive". Un turno, invece, per il tecnico della Cremonese Pier Paolo Bisoli "per avere, al 52° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale". Un turno anche per il preparatore atletico Danilo Chiodi "per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale".