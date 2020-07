Salernitana, rebus Cicerelli: Ventura spera nel recupero Verso il derby con la Juve Stabia: da valutare le condizioni dell'esterno

Senza Lombardi, fermato per due turni dal giudice sportivo, Ventura sta studiando soluzioni alternative in vista del derby di venerdì tra Salernitana e Juve Stabia. Il tecnico del cavalluccio marino avrà sicuramente a disposizione Kiyine, tenuto a riposo lunedì anche per via di un problemino fisico accusato nei giorni precedenti. Ma Ventura spera di recuperare anche Cicerelli per garantire spinta e imprevedibilità sulle corsie esterne. Nella fase pre-Covid, infatti, la Salernitana aveva sviluppato spesso il suo gioco sulle fasce, valorizzando anche i centimetri di Djuric. Spinta che in queste ultime tre partite è venuta un po' meno, rappresentando un gap per il cavalluccio marino. Ventura, dunque, spera di riavere a disposizione Cicerelli che contro la Cremonese era finito anche fuori dalla lista dei convocati. La presenza dell'ex Foggia permetterebbe al tecnico di avere maggiori soluzioni.