Salernitana-Juve Stabia: le probabili formazioni Chance in avanti per Jallow e Giannetti; in mediana si rivede Curcio

È un banco di prova che sa quasi di ultima spiaggia per la Salernitana che questa sera alle 21 scenderà in campo all'Arechi per il derby contro la Juve Stabia. I granata nelle ultime tre partite hanno racimolato appena due punti e non sono riusciti ancora a vincere nel proprio stadio. Il 3-3 contro la Cremonese ha confermato che la squadra è viva e ha voglia di giocarsi fino alla fine le proprie chance di conquistare i play-off ma contro le Vespe soltanto i tre punti potranno confermare quest'impressione. Ventura in settimana ha dovuto gestire l'organico, alle prese con infortuni e problemi fisici causati dal tour de force degli ultimi giorni. Il tecnico, dunque, dovrà fare un po' di turn-over soprattutto in attacco dove sembra essere arrivato il momento del tandem Giannetti-Jallow, la coppia che a inizio stagione era partita titolare, decidendo il match contro il Pescara. Una chance importante sia per il gambiano che per l'ex Livorno, intenzionati a ritagliarsi uno spazio importante in questo rush finale di stagione. Nel 3-5-2 di Ventura si rivedranno Kiyine a destra e Curcio a sinistra con Akpa Akpro, Dziczek e Maistro a completare il reparto. Davanti a Micai sarà l'ex di turno Migliorini a guidare il terzetto completato da Aya e Jaroszynski.

Le probabili formazioni:

(stadio Arechi - ore 21)

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro; Curcio; Jallow, Giannetti. A disposizione: Vannucchi, Russo, Billong, Heurtaux, Lopez, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli, Gondo, Cerci. Allenatore: Ventura.

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Vitiello, Tonucci, Allievi, Ricci; Calvano, Calò, Mallamo; Canotto, Forte, Elia. A disposizione: Russo, Fazio, Melara, Calvano, Addae, Bifulco, Cissé, Izco, Mastalli, Mezavila, Rossi. Allenatore: Caserta.

ARBITRO Forneau di Rooma (assistenti Fiore e Pagliardini - IV uomo: Illuzzi)