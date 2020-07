Salernitana, ad Ascoli con Jaroszynski, Kiyine e Cicerelli Buone notizie dall'infermeria: i tre calciatori hanno recuperato

Ventura può tirare un sospiro di sollievo. La seduta di allenamento effettuata ieri pomeriggio dalla Salernitana sul prato del centro sportivo Mary Rosy ha dato qualche buona notizia al tecnico della Salernitana. Jaroszynski, Kiyine e Cicerelli hanno smaltito i postumi dei rispettivi infortuni e, senza nuovi problemi, dovrebbero essere arruolabili per la trasferta di Ascoli dove i granata arriveranno già in emergenza per le squalifiche di Aya, Maistro, Dziczek, Lombardi e Jallow. Il recupero dei tre calciatori che erano finiti in infermeria permetterà a Ventura di fare alcune valutazioni tattiche sull'undici da schierare al Del Duca. Il tecnico della Salernitana potrebbe riproporre il 3-4-1-2 utilizzato in apertura di gara contro la Juve Stabia con Kiyine a supporto del tandem Djuric-Gondo. In caso di 3-5-2, invece, l'ex Chievo Verona potrebbe agire da esterno sinistro o da mezzala. Una serie di valutazioni che dipenderanno anche dalle condizioni dei calciatori che Ventura avrà a disposizione. Nel frattempo il tecnico del cavalluccio marino sta lavorando molto sull'aspetto mentale, al fine di evitare i cali di concentrazione che hanno complicato le ultime sfide contro Cremonese e Juve Stabia. Un aspetto fondamentale in questo rush finale di stagione e da cui dipende il destino della Salernitana che ad Ascoli affronterà il primo degli ultimi sei esami.