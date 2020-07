Salernitana, Ventura prova a blindare la difesa Dalla ripresa del campionato i granata hanno subito troppi gol

Gian Piero Ventura ha provato a sfruttare la settimana di lavoro che porterà la Salernitana alla trasferta di Ascoli per rodare i meccanismi difensivi. Dalla ripresa del campionato, infatti, il pacchetto arretrato ha concesso un po' troppo agli attaccanti avversari: in quattro partite disputate, prima Vannucchi e poi Micai, sono stati battuti sei volte. Un'inversione di tendenza preoccupante e sulla quale il tecnico ha provato a lavorare in questi giorni per rendere più solida la retroguardia del cavalluccio marino. I granata nel girone di ritorno avevano dato segnali incoraggianti: nelle prime nove giornate, la Salernitana aveva subito appena 7 reti ed era riuscita spesso a tenere inviolata la propria porta all'Arechi. Solidità che si è sgretolata in queste prime quattro partite post-Covid, nonostante le tre gare casalinghe disputate. Ad Ascoli, dunque, la Salernitana proverà a invertire il trend per difendere il proprio piazzamento nella griglia play-off. Rispetto alla sfida vinta contro la Juve Stabia, Ventura dovrà cambiare qualcosa anche in difesa dove mancherà lo squalificato Aya. Al suo posto giocherà Karo con Migliorini ed uno tra Jaroszynski ed Heurtaux a completare il reparto. Scelte forzate che, si spera, possano contribuire a rendere meno perforabile la porta di Micai.