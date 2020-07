Ascoli-Salernitana, i convocati di Ventura Gondo non è al meglio ma partirà comunque con la squadra

Gondo non è al meglio ma partirà comunque per Ascoli e potrebbe avere una chance a gara in corso. Cicerelli, Kiyine e Jaroszynski, invece, hanno smaltito i postumi dei rispettivi infortuni e partiranno dal 1'. I granata, com'è noto, al Del Duca dovranno fare i conti con una situazione di emergenza per via delle assenze di Aya, Dziczek, Maistro, Lombardi e Jallow. Tra i convocati, infatti, figurano anche i baby Galeotafiore e Iannone, elementi della Primavera che si stanno allenando con la prima squadra dalla ripresa della stagione dopo l'emergenza Coronavirus.

Al termine della seduta di rifinitura effettuata questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Ascoli e Salernitana.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Iannone.