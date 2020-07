Ascoli-Salernitana, le probabili formazioni Granata al Del Duca in emergenza: servono tre punti per continuare la corsa play-off

Il treno play-off della Salernitana passa stasera per Ascoli. Ventura arriva alla sfida del Del Duca in piena emergenza ma con la voglia di ripetere la prestazione del derby contro la Juve Stabia. Il tecnico del cavalluccio marino, considerate le assenze di Aya, Lombardi, Maistro, Dziczek e Jallow e le non perfette condizioni di Gondo, dovrebbe ripartire dal 3-5-2 che, all'evenienza, potrebbe trasformarsi in un più prudente 3-5-1-1. Davanti a Micai giocheranno Karo, Migliorini (in vantaggio su Billong) e Jaroszynsky. Quest'ultimo, seppur non al meglio e reduce da quattro partite consecutive dal 1', stringerà i denti. In mediana toccherà a Di Tacchio il compito di dettare i tempi con Akpa Akpro e Kiyine ai suoi fianchi. Cicerelli e Lopez saranno gli esterni che dovranno garantire spinta alla formazione granata. In avanti la certezza è Djuric che farà coppia con Giannetti.

ASCOLI-SALERNITANA

(stadio Del Duca – ore 21)

Le probabili formazioni:

ASCOLI (3-4-2-1): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Padoin, Cavion, Petrucci, Sernicola; Morosini, Ninkovic; Trotta. A disposizione: Marchegiani, Novi, Valentini, Pucino, De Alcantara, Maurizi, Troiano, Eramo, Piccinocchi, Costa Pinto, Matos, Scamacca. Allenatore: Dionigi.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Giannetti, Djuric. A disposizione: Vannucchi, Russo, Billong, Galeotafiore, Heurtaux, Curcio, Capezzi, Cerci, Gondo, Iannone. Allenatore: Ventura.

ARBITRO: Dionisi di L'Aquila (assistenti: Marchi e Palermo – IV uomo: Camplone)