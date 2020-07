LIVE | Ascoli-Salernitana 3-0 Ventura si affida alla coppia d'attacco Djuric-Giannetti. Segui la diretta testuale del match

Ascoli. La diretta testuale di Ascoli-Salernitana

ASCOLI (3-4-2-1): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Padoin, Cavion, Petrucci, Sernicola; Morosini, Ninkovic; Trotta. A disposizione: Marchegiani, Novi, Valentini, Pucino, De Alcantara, Maurizi, Troiano, Eramo, Piccinocchi, Costa Pinto, Matos, Scamacca. Allenatore: Dionigi.

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Lopez: Kiyine; Giannetti (1' st Cerci), Djuric. A disposizione: Vannucchi, Migliorini, Galeotafiore, Heurtaux, Curcio, Capezzi, Gondo, Iannone. Allenatore: Ventura.

ARBITRO: Dionisi di L'Aquila (assistenti: Marchi e Palermo – IV uomo: Camplone)

RETE: 8' pt, 4' st Trotta (A), 15' pt Ninkovic (A)

NOTE. Ammoniti: Morosini (A). Angoli: 2-5. Recupero: 3' pt

6' - Punizione battuta da Cerci, deviazione di Padoin che per poco non beffa Leali, il portiere dell'Ascoli devia in angolo.

6' - Ammonito Morosini.

4' - TRIS ASCOLI - Incredibile leggerezza di Billong che commette un errore in fase d'impostazione e agevola la ripartenza di Trotta che s'invola verso la porta e a tu per tu con Micai fa 3-0.

1' - La Salernitana effettua subito il primo cambio: entra Cerci al posto di Giannetti. I granata passano al 4-3-3 con Kiyine, Djuric e Cerci nel tridente.

SECONDO TEMPO

48' - Duplice fischio: Ascoli avanti 2-0 sulla Salernitana.

46' - Ci prova Cicerelli da calcio piazzato, la palla termina altissima.

45' - 3' di recupero

45' - Punizione da posizione interessante per la Salernitana che prova a chiudere in avanti il primo tempo.

36' - Miracolo di Micai che tiene viva la Salernitana: prima Jaroszynski fa muro su Trotta, poi Morosini calcia a botta sicura ma il portiere granata responge d'istinto ed evita il 3-0.

31' - Conclusione dai sedici metri di Kiyine, la palla si perde altissima sulla traversa. Ma la Salernitana prova ad alzare i ritmi.

29' - Primo tiro in porta della Salernitana: Karo scodella per Djuric che controlla di petto in area di rigore e calcia a rete, Leali blocca senza problemi.

25' - Cooling break allo stadio Del Duca.

24' - Ancora Ascoli pericoloso: Ninkovic ci prova direttamente da calcio d'angolo, Micai è attento e smanaccia, subendo poi fallo da Brosco.

15' - RADDOPPIO ASCOLI - Punizione velenosa battuta da Ninkovic, Jaroszynski prova a salvare sulla linea di porta ma la sfera termina in fondo al sacco.

13' - La Salernitana prova a reagire: cross dalla destra di Cicerelli, colpo di testa di Billong che si perde alto sulla traversa.

8' GOL ASCOLI - Trotta parte dalla destra, salta due uomini e calcia a rete dal limite, la palla viene deviata da Billong e beffa Micai.

5' - Punizione battuta da Ninkovic che s'infrange sulla barriera, primo tiro dalla bandierina per l'Ascoli.

1' - La Salernitana, in completo interamente granata, prova subito a farsi vedere dalle parti di Leali: Akpa Akpro cerca in area Giannetti che viene anticipato.

0' - Partiti allo stadio Del Duca: è iniziata Ascoli-Salernitana. Granata che si schierano con il 3-4-1-2: Lopez e Cicerelli esterni di centrocampo, Kiyine alle spalle della coppia d'attacco Djuric-Giannetti.

Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: Ventura si affida alla coppia d'attacco Djuric-Giannetti. Da capire, però, se la formazione granata si schiererà con il consueto 3-5-2 (con Lopez quinto di centrocampo) o con un 4-4-2 nel quale Cicerelli e Kiyine agirebbero da esterni di centrocampo. In tal caso l'ex Chievo Verona potrebbe agire anche da rifinitore alle spalle delle due punte.