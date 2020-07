Ascoli-Salernitana 3-2, Dionigi: «Abbiamo vinto con il cuore» «La Salernitana gioca un ottimo calcio ma senza il rigore l'avevamo chiusa dopo 50'»

«I gol della Salernitana sono scaturiti da due episodi ma devo ammettere che nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà». Così Davide Dionigi, allenatore dell’Ascoli, dopo il successo conquistato sui granata. «La Salernitana gioca un ottimo calcio, abbiamo deciso di farli giocare nella loro metà campo e di aspettarli. In ogni caso se l’arbitro non dà il rigore, la partita era chiusa al 50’ del secondo tempo. Potevamo fare anche il quarto gol. Abbiamo preso gol su due episodi. Però devo ammettere che nel secondo tempo ci hanno messo in grossa difficoltà perché eravamo compatti ma non riuscivamo ad assorbire le sovrapposizioni. È venuto fuori il cuore, la dedizione e la voglia di non mollare mai e di far vedere a tutti che ci saremo fino alle fine».

Tre punti d’oro che rilanciano la corsa salvezza dei bianconeri. «È un gruppo che ha capito il momento e che solamente con l’unione e la volontà ce la possiamo fare. Oggi devo dare un grande merito a questa squadra».