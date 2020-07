Salernitana-Cittadella: le probabili formazioni Ventura può far leva sulle forze fresche, in avanti tocca a Djuric e Gondo

L'esame è di quelli che non si possono fallire. La Salernitana questa sera alle 21 torna in campo all'Arechi dove affronterà il Cittadella. Una partita da dentro o fuori per il cavalluccio marino che deve riscattare il ko di Ascoli per provare a risalire sul treno play-off. La sconfitta di venerdì in terra marchigiana ha, infatti, estromesso il cavalluccio marino dalle prime otto posizioni. Ventura, dunque, si aspetta una risposta importante contro una formazione ostica che è reduce da un ko casalingo contro il Crotone.

Rispetto all'ultima sfida la Salernitana recupererà forze fresche: davanti a Micai difesa nuova di zecca con Aya, Migliorini ed Heurtaux; in mediana si rivedranno Lombardi, Dziczek, Maistro e Curcio, mentre Akpa Akpro sarà l'unico superstite della sfida del Del Duca. In avanti spazio alla coppia Gondo-Djuric che proverà a risollevare il cammino dei granata.

Le probabili formazioni:

(stadio Arechi - ore 21)

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Heurtaux; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Curcio; Djuric, Gondo. A disposizione: Vannucchi, Billong, Galeotafiore, Jaroszynsky, Karo, Lopez, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Cicerelli, Giannetti, Iannone. Allenatore: Ventura.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Frare, Camigliano, Rizzo; Vita, Pavan, Gargiulo; Luppi; Panico, Diaw. A disposizione: Maniero, Benedetti, Adorni, Ventola, Iori, Proia, D'Urso, Rosafio, Branca, De Marchi, Stanco. Allenatore: Venturato.

ARBITRO: Volpi di Arezzo (assistenti: Margani e Scarpa - IV uomo: Garofalo).