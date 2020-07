LIVE | Salernitana-Cittadella: granata, ultimo treno play-off Ventura schiera il 3-4-3, out Dziczek e Karo. Segui la diretta testuale

SALERNITANA (3-4-3): Micai; Aya, Migliorini, Heurtaux; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Curcio; Maistro, Gondo, Lombardi. A disposizione: Vannucchi, Lazzari, Billong, Galeotafiore, Jaroszynski, Lopez, Capezzi, Kiyine, Giannetti, Iannone, Djuric. Allenatore: Ventura.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Frare, Camigliano, Rizzo; Vita, Pavan, Gargiulo; Panico; Diaw, De Marchi. A disposizione: Maniero, Benedetti, Adorni, Ventola, Iori, Proia, D'Urso, Rosafio, Branca, De Luppi, Stanco. Allenatore: Venturato.

ARBITRO: Volpi di Arezzo (assistenti: Margani e Scarpa - IV uomo: Garofalo).

Ventura cambia molto rispetto alla sfida di Ascoli: spazio al 3-4-3 con Maistro, Gondo e Lombardi nel tridente offensivo. Davanti a Micai spazio ad Aya, Migliorini ed Heurtaux. In mediana Cicerelli e Curcio saranno gli esterni con Akpa Akpro e Di Tacchio al centro. Soltanto panchina per Djuric e Kiyine, mentre Dziczek e Karo seguiranno la sfida dalla tribuna per problemi fisici.