Salernitana-Cittadella 4-1, Venturato: «Troppo superficiali» Il tecnico dei veneti: «Dobbiamo essere bravi a superare ogni difficoltà e a rialzarci»

Mastica amaro Roberto Venturato, tecnico del Cittadella che a Salerno ha subito la terza sconfitta consecutiva. «Purtroppo dipende tutto dalla testa. E questi risultati ne sono un esempio lampante. In queste ultime partite non abbiamo usato la testa. La Salernitana aveva cattiveria e determinazione, siamo stati un po’ superficiali e quando si commettono questi errori si paga dazio. Abbiamo commesso in queste tre partite grosse ingenuità, quando vai sotto non è mai facile riprendere la partita. Dobbiamo cercare di lavorare in questi giorni per preparare al meglio le prossime sfide.I cambi possono aiutare ma dipende sempre dall’interpretazione che danno alla partita i calciatori. Sicuramente il caldo sta condizionando questa fase ma sapevamo che questo finale di campionato era così. Dobbiamo essere bravi ad affrontare ogni difficoltà e dobbaimo risollevarci. Io in serie A? Sicuramente c'è voglia di arrivarci ma adesso sono al Cittadella e sono contento di essere qui».