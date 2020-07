Kiyine, Djuric e Lombardi: la prima volta non si scorda mai I tre calciatori della Salernitana hanno già migliorato i propri record

La prima volta non si scorda mai. E in casa Salernitana ne sanno qualcosa. In attesa di capire se si riuscirà a centrare l'obiettivo stagionale dei play-off, diversi calciatori granata hanno già migliorato il proprio curriculum. Milan Djuric, ad esempio, non era mai riuscito a segnare più di sette gol a campionato. Quest'anno il gigante bosniaco ha già messo a segno undici centri e continua ad essere tra i trascinatori della Salernitana. Doppia cifra raggiunta per la prima volta in carriera anche da Sofian Kiyine. L'ex Chievo Verona con la rete siglata ieri al Cittadella ha raggiunto il traguardo delle dieci realizzazioni, sette delle quali su rigore. Una stagione magica per il 22enne che nemmeno ai tempi della Primavera del Chievo Verona era riuscito a fare così bene. Stesso discorso vale anche per Cristiano Lombardi che ieri ha trovato la sua prima doppietta in carriera da professionista. L'esterno della Salernitana in questa stagione ha trovato un feeling importante con il gol e, nonostante due gravi infortuni, è riuscito a siglare cinque reti, servendo anche quattro assist. Numeri importanti che avvalorano il percorso dei granata che, tuttavia, adesso ha bisogno del tassello più importante per essere davvero prezioso.