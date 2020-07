Salernitana, tutti pazzi per Cristiano Lombardi L'esterno piace a diversi club di serie A ma per ora è concentrato sul rush finale con i granata

Quando a febbraio fu costretto ad abbandonare il Bentegodi di Verona in sedia a rotelle, la Salernitana pensò di aver perso per tutto il campionato Cristiano Lombardi. Ma lo stop dei tornei per l'emergenza Covid ha permesso all'esterno laziale di saltare soltanto quattro partite e di tornare a disposizione per il rush finale di stagione. Una pedina preziosa che già contro il Pisa si era messa in evidenza, colpendo un palo. Poi, però, la squalifica per somma di ammonizioni e il rosso diretto ricevuto contro la Cremonese lo hanno costretto a saltare altre tre partite, privando la Salernitana di uno degli elementi più in forma. Contro il Cittadella, Ventura ha potuto finalmente schierarlo e Lombardi ha ricambiato con una prova di grande spessore, condita da una pregevole doppietta, la prima in carriera per il 24enne.

Con cinque reti e quattro assist, l'esterno laziale ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club di massima serie. Il Verona lo ha chiesto alla Lazio come contropartita nella trattativa per portare Kumbulla nella Capitale. Ma, come svelato dal direttore sportivo Vito Giordano nel corso della trasmissione Granatissimi in onda su Ottochannel 696, anche la Sampdoria ha messo gli occhi sul calciatore. Voci a cui Lombardi per il momento non pensa, intenzionato a chiudere nel migliore dei modi la sua stagione con la Salernitana e, magari, regalare un traguardo importante al cavalluccio marino.