Crotone-Salernitana, granata in Calabria senza Dziczek I convocati di Ventura: torna a disposizione Jallow

È già vigilia di partita per la Salernitana che a distanza di quattro giorni dal match vinto contro il Cittadella si prepara ad affrontare un'altra sfida impegnativa. I granata domani sera saranno di scena allo “Scida” di Crotone dove se la vedranno con la seconda forza del campionato. Ventura dovrà fare a meno di Dziczek: il centrocampista polacco, che aveva già saltato per infortunio la gara contro i veneti, non partirà per la Calabria. Non ci sarà nemmeno Cerci che ad Ascoli era stato costretto ad abbandonare il campo per un risentimento muscolare. Il tecnico del cavalluccio marino, però, ritrova Jallow che aveva saltato le ultime due partite per squalifica. Soluzioni in più che potrebbero permettere alla Salernitana di cambiare pelle a seconda delle circostanze. In settimana Ventura ha provato il 4-2-3-1 con Cicerelli riproposto nel ruolo di terzino come era accaduto nella gara vinta a Pescara. In tal caso Djuric agirebbe da prima punta con Lombardi, Gondo e Kiyine alle sue spalle. In difesa si rivedrà dal 1' Jaroszynski che aveva saltato l'ultima sfida per problemi alla schiena. A prescindere dal modulo, però, Ventura spera di vedere determinazione e sacrificio.

I convocati granata per la trasferta di Crotone:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.