Crotone-Salernitana, Ventura: "Partita difficilissima" Il tecnico dei granata: "Serve il giusto atteggiamento per poter fare risultato"

“Domani ci aspetta una partita difficilissima. Incontriamo la squadra più in forma del campionato che battendo noi al novanta per cento è in Serie A. E’ una gara delicata ed è chiaro che possiamo sperare di fare risultato soltanto se centriamo una buonissima prestazione”. Queste le parole del mister Gian Piero Ventura alla vigilia di Crotone – Salernitana.

“Lunedì abbiamo giocato una grande partita e dobbiamo dare continuità ripartendo da lì e da quanto mostrato nella partita con la Juve Stabia. Se andiamo a Crotone con lo spirito di Ascoli non c’è storia, se invece andiamo lì con l’atteggiamento delle altre due gare credo che la partita sia aperta a tutti i risultati”.

Ventura ha quindi concluso: “Il Crotone gioca da squadra, non c’è un singolo calciatore ma un gruppo che sta facendo benissimo. Dovremo essere bravi e scendere in campo con l’approccio giusto per giocare da squadra come loro e meglio di loro”.