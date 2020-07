Crotone-Salernitana, le probabili formazioni Granata a caccia di continuità: Cicerelli agirà da terzino, avanti in tre a supporto di Djuric

È un vero e proprio esame di maturità per la Salernitana che questa sera a Crotone si gioca una fetta importante di futuro. I granata dovranno dare continuità alla buona prova disputata contro il Cittadella per blindare la propria posizione nella griglia play-off. Di fronte il cavalluccio marino si ritroverà la seconda forza del campionato che viaggia spedita verso il ritorno diretto in serie A. I calabresi sono imbattuti da dieci turni e con un successo questa sera allo Scida ipotecherebbero il salto di categoria. Dal canto suo la Salernitana ha bisogno di continuare a far punti per difendersi dagli assalti delle inseguitrici. Non sarà una sfida decisiva ma non perdere garantirebbe molte certezze in più ai granata. Ventura in settimana ha lavorato molto sull'aspetto mentale e spera di rivedere la stessa determinazione e lo stesso atteggiamento mostrato contro il Cittadella. Il tecnico ligure cambierà assetto anche per sopperire all'assenza di Jaroszynski sulla sinistra: il polacco non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina. Davanti a Micai, dunque, Ventura schiererà una difesa a quattro con Cicerelli nell'inedito ruolo di terzino destro. Posizione nella quale l'ex Foggia ha già giocato con discreti risultati a Pescara. Curcio occuperà l'out sinistro mentre Migliorini ed Aya completeranno il reparto. In mediana coppia a due formata da Di Tacchio e Akpa Akpro con Lombardi, Kiyine e Gondo a sostegno dell'unica punta Djuric. Scelte che, a seconda delle fasi del match, consentirebbero a Ventura di passare con poche mosse al 3-5-2.

Le probabili formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Messias, Simy. A disposizione: Festa, Gigliotti, Mustacchio, Spolli, Armenteros, Jankovic, Bellodi, Crociata, Gomelt, Maxi Lopez, Mazzotta. Allenatore: Stroppa.

SALERNITANA (4-2-3-1): Micai; Cicerelli, Aya, Migliorini, Curcio; Akpa Akpro, Di Tacchio; Lombardi, Kiyine, Gondo; Djuric. A disposizione: Vannucchi, Russo, Billong, Lopez, Capezzi, Karo, Galeotafiore, Maistro, Jaroszynski, Heurtaux, Giannetti. Allenatore: Ventura.

ARBITRO: Prontera di Bologna (assistenti: Lombardi e Zingarelli – IV uomo: Natilia)