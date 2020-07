LIVE | Crotone-Salernitana 1-1 Ventura si affida al 4-2-3-1: segui la diretta testuale del match

Crotone. La diretta testuale di Crotone-Salernitana

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Mustacchio, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Messias, Simy. A disposizione: Festa, Gigliotti, Gerbo, Spolli, Armenteros, Jankovic, Bellodi, Crociata, Gomelt, Maxi Lopez, Mazzotta. Allenatore: Stroppa.

SALERNITANA (4-2-3-1): Micai; Cicerelli, Aya, Migliorini, Curcio; Akpa Akpro, Di Tacchio; Lombardi (38' pt Gondo), Kiyine (19' st Lopez), Maistro; Djuric. A disposizione: Vannucchi, Russo, Billong, Capezzi, Karo, Galeotafiore, Jaroszynski, Heurtaux, Giannetti. Allenatore: Ventura.

ARBITRO: Prontera di Bologna (assistenti: Lombardi e Zingarelli – IV uomo: Natilia)

RETI: 1' st Maistro (S), 8' st Messias

NOTE. Espulso al 18' st Curcio (S). Ammoniti: Di Tacchio (S), Aya (S). Angoli: 0-1. Recupero: 1' pt

24' - Ammonito anche Aya per proteste.

20' - Ci prova Barberis da calcio piazzato, la palla esce alla destra di Micai.

19' - Cambio nella Salernitana: esce Kiyine, entra Lopez.

18' - La Salernitana resta in dieci uomini: fallo di Curcio su Messias, secondo giallo per il brasiliano che viene espulso.

16' - Azione personale di Kiyine che, dopo essersi accentrato, calcia a rete, la palla esce di poco.

14' - Occasionissima per il Crotone: prima Micai salva con il piede su Benali, poi Aya salva di testa sul tap-in di Simy e Di Tacchio sbroglia.

13' - Botta di Zanellato dalla distanza, la palla si perde alta sulla traversa.

10' - Ammonito Di Tacchio per proteste. il capitano granata aveva contestato per un contatto tra Golemic e Akpa Akpro non sanzionato.

8' PARI CROTONE - Punizione capolavoro di Messias che dal limite dell'area batte Micai di sinistro.

5' - Pericolo nell'area di rigore della Salernitana: punizione tesa di Barberis, Di Tacchio svirgola e per poco non serve un assist a Marrone che devia sul fondo.

3' - Ancora Salernitana pericolosa ma Maistro sbaglia un appoggio semplice per Djuric che era tutto solo in area di rigore.

1' - GOL SALERNITANA - Maistro parte dalla destra e si accentra, poi dal limite calcia a rete battendo Cordaz. Proteste veementi del Crotone perché nell'occasione Golemic era rimasto a terra dopo un contrasto con Djuric.

1' - Si riparte allo Scida

SECONDO TEMPO

46' - Duplice fischio: si va al riposo sullo 0-0.

45' - 1' di recupero.

44' - Zanellato prova a bruciare in velocità Akpa Akpro, Micai in uscita lo anticipa.

41' - Ci prova Messias con un tiro dalla distanza che si perde di molto a lato.

38' - Esce Lombardi, entra Gondo.

35' - Tegola sulla Salernitana: Lombardi si accascia per un problema muscolare e sarà costretto a lasciare il campo. Il timore è che possa trattarsi di qualcosa di serio per l'esterno laziale.

30' - Benali pesca in area di rigore Zanellato che prende il tempo a Migliorini e di testa conclude, palla alta sulla traversa.

21' - Il Crotone protesta per una presunta manata di Aya su Messias. Si scaldano gli animi allo Scida, l'arbitro richiama i calciatori in campo.

20' - Entrata dura di Curcio su Mustacchio: giallo per il terzino granata.

18' - Micai salva la Salernitana: cross dalla destra di Mustacchio, testa di Simy che prende il tempo a Migliorini, il portiere granata respinge d'istinto.

17' - La Salernitana trova il gol con Migliorini su angolo di Curcio ma l'arbitro annulla per un fallo in area di rigore.

14' - Salernitana pericolosissima: diagonale di Akpa Akpro che esce d'un nulla alla destra di Cordaz. Bene i granata in questo primo quarto d'ora.

10' - Ci prova Messias che partendo dalla destra si accentra e calcia a rete, Di Tacchio smorza la conclusione e Micai blocca senza problemi.

7' - Buon inizio della Salernitana che riesce a far circolare palla, stazionando stabilmente nella metà campo calabrese.

3' - Subito propositivo Cicerelli che recupera palla nella propria metà campo e va a guadagnarsi un calcio di punizione a ridosso dell'area di rigore calabrese.

1' - Fischio d'inizio allo Scida: è iniziata Crotone-Salernitana. Nella curva calabrese (vuota) gli ultras hanno affisso uno striscione per manifestare la propria vicinanza alla squadra: "Al fischio d'inizio scatenate l'inferno".

Il pre-gara. È una sfida che vale tanto sia per il Crotone che per la Salernitana. I calabresi vogliono ipotecare la promozione in serie A, i granata vanno a caccia di punti pesanti per restare nei play-off. Ventura cambia assetto e si affida al 4-2-3-1. La novità principale sarà rappresentata dall'impiego di Cicerelli nel ruolo di terzino destro. Non ce la fa Jaroszynski che verrà sostituito a sinistra da Curcio. Akpa Akpro e Di Tacchio si posizioneranno davanti la difesa, mentre alle spalle di Djuric giocherà il terzetto formato da Lombardi, Kiyine e Maistro.