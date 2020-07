Crotone-Salernitana 1-1,Ventura: «Se ci fosse stato il Var...» Il tecnico dei granata: «Prova di personalità, spero che la crescita sia definitiva»

Ha il rammarico di non esser riuscito a portare a casa l’intera posta in palio Gian Piero Ventura ma è comunque soddisfatto della prova di carattere disputata dai suoi uomini contro la seconda forza del campionato. «Se ci fosse stato il Var probabilmente avremmo vinto la partita perché il gol di Migliorini sarebbe stato valido e il rigore ci sarebbe stato concesso. Questa purtroppo è la categoria, dobbiamo accettare le decisioni. Credo che l’arbitro ha commesso qualche errore e ci può stare. Era in un momento di difficoltà, da un lato bisogna cercare di capirlo, dall’altro però aumenta il rammarico. Con tre punti avremmo fatto un passo quasi definitivo nei play-off. In ogni caso dovevamo dare continuità di prestazione e l’abbiamo data. Se c’è una squadra che meritava di vincere quella è la Salernitana. Purtroppo abbiamo perso Lombardi, credo fino alla fine del campionato. Spero che questa squadra nonostante l’emergenza non torni più indietro».

A tre giornate dalla fine del campionato, adesso, i play-off sono alla portata della Salernitana. «Credo che ci sia la possibilità di centrare l’ultimo obiettivo che ci siamo prefissati. Stasera è stata una partita importante perché il Crotone è la squadra che stava meglio di tutti e gli abbiamo concesso quasi nulla. C’è stata una grande attenzione tattica, giocate di personalità, tante cose positive che ci dicono che siamo sulla buona strada».

Buona la prova di Cicerelli, schierato da terzino destro con ottimi risultati. «Finché ne ha avuto ha fatto una prova di spessore, dimostrando applicazione, lettura degli spazi. All’inizio erano cose sconosciute, ora iniziano a far parte del suo bagaglio».

Da capire quanto peserà l’assenza di Lombardi. «Non avere il Lombardi di Cittadella è una perdita pesantissima. Stasera, invece, non stava dando il meglio secondo me. A prescindere dagli uomini, però, mi auguro che quello di stasera sia un passaggio quasi definitivo in termini di consapevolezza. Se sarà così, allora si può sorridere molto di più, il resto aspettiamo. Da ora alla fine sono tutti match point. Dobbiamo centrarne almeno uno e mezzo e poi vedremo».