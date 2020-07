Ventura: "Nessuno credeva ai playoff, restiamo in corsa" Il commento del tecnico dopo il ko. Si interrompe la striscia di risultati positivi all'Arechi

"Abbiamo preso gol difficili da commentare, gli errori individuali hanno condizionato la gara". Gian Piero Ventura ha commentato così il ko della sua Salernitana contro l'Empoli (2-4). I granata avevano perso un solo match casalingo in stagione (alla terza giornata contro la capolista Benevento): "L'Empoli si giocava tutto e noi non potevamo sbagliare niente. Siamo andati avanti, poi abbiamo subito, provando a reagire. Non è bastato e ora ci restano due gare. Saranno decisive per dimostrare di meritare i playoff".

Sugli obiettivi stagionali: "Ricordo bene come abbiamo iniziato e cosa ho detto. - ha aggiunto Ventura - Abbiamo lavorato per costruire qualcosa di importante. Nessuno credeva ai playoff ad inizio campionato. Ora restiamo in corsa e ci proveremo fino alla fine".

Sul giallo di Kiyine (era in diffida e salterà la trasferta di Trieste con il Pordenone) e il rosso per Lopez: "La rabbia per il risultato ha portato a un nervosismo di troppo. L'ammonizione di Kiyine è farneticante. Il gruppo ha potenzialità, ma è sempre mancata la giusta continuità. Manca l'abitudine a giocare qualcosa di importante".