Marino: "Abbiamo vinto contro una squadra in gran forma" Il tecnico dell'Empoli ha commentato così la vittoria contro la Salernitana all'Arechi

"Più che cancellare la gara della settimana scorsa abbiamo detto di cercare di fare una buona prestazione come la settimana scorsa evitando di fare gli errori che erano stati fatti e la squadra ha reagito". Così Pasquale Marino ha commentato la vittoria del suo Empoli all'Arechi contro la Salernitana: "L'avevo detto alla vigilia. Non mi piace fare chiacchiere. - ha spiegato Marino - Quando vedo la squadra allenarsi bene mi esprimo in una certa maniera perché sono convinto che la risposta, la prestazione, sicuramente si faceva. Poi i risultati a volte dipendono anche da episodi, però quando c'è una prestazione importante il più delle volte si riesce a fare risultato pieno. L'abbiamo fatto contro una squadra in gran forma, in grande salute. Abbiamo dimostrato grande personalità nella gestione del gioco, quindi sono contento".

Obiettivo playoff: "È arrivata una vittoria importante, che ci deve dare slancio per le ultime due partite e ci fa piacere per i tifosi, per la proprietà, per il presidente che la settimana scorsa, vedendo la partita, era un po' infuriato e abbiamo dato una soddisfazione a lui, al direttore e a tutta la gente che ci sta vicino e cerca di metterci nelle condizioni di dare il massimo. Siamo contenti. Non c'è il tempo di recuperare che subito si gioca. È troppo importante la partita con il Cosenza".